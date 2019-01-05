ياباني يدفع 3 مليون دولار لشراء سمكة تونة

بلغ سعر سمكة تونة بيعت في مزاد علني في اليابان 3 ملايين دولار، دفعها صاحب سلسلة مطاعم سوشي المعروف باليابان.

وحققت هذه الصفقة رقما قياسيا جديدا، حيث اشترى صاحب المطعم سمكة التونة ذات الزعنفة الزرقاء، في أول مزاد علني هذا العام.

ودفع صاحب المطعم تحديدا 333.6 مليون ين ياباني، ما يعادل 3.1 مليون دولار في السمكة التي يبلغ وزنها 278 كيلوغرام.

ويعد هذا المبلغ ضعف ما دفعه نفس الشخص لشراء سمكة مماثلة لها قبل 6 سنوات.