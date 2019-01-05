ياباني يدفع 3 مليون دولار لشراء سمكة تونة
بلغ سعر سمكة تونة بيعت في مزاد علني في اليابان 3 ملايين دولار، دفعها صاحب سلسلة مطاعم سوشي المعروف باليابان.
وحققت هذه الصفقة رقما قياسيا جديدا، حيث اشترى صاحب المطعم سمكة التونة ذات الزعنفة الزرقاء، في أول مزاد علني هذا العام.
ودفع صاحب المطعم تحديدا 333.6 مليون ين ياباني، ما يعادل 3.1 مليون دولار في السمكة التي يبلغ وزنها 278 كيلوغرام.
ويعد هذا المبلغ ضعف ما دفعه نفس الشخص لشراء سمكة مماثلة لها قبل 6 سنوات.
-
نظم مناضلو حزب التجمع الوطني الديمقراطي بولاية الوادي وقفة احتجاجية أمام المقر الولائي للحزب.
وردد المحتجون شعارات تطالب بتنحية الأمين الولائي للتجمع الوطني الديمقراطي بالوادي.
وأكد المحتجون…
-
تمكن أفراد الحماية المدنية بمتليلي من التدخل المستعجل والسيطرة على حريق نشب بحوض بترولي تابع لمؤسسة سوناطراك بمنطقة سيدي مزغيش ببلدية سبسب.
وذلك بإستعمال الرغوة المخصصة…
-
تمكن الأمن الحضري لولاية مستغانم، من توقيف شخص يروج للمشروبات الكحولية بطريقة غير قانونية وحجز 138 قارورة خمر.
وتمت العملية بناء على معلومات مفادها أن أحد…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019
تطوير
التعليقات (0)