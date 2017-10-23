إعتبر رئيس إتحاد الشاوية، عبد المجيد ياحي، أنّ عفو “الفاف” عنه، هور رد اعتبار لشخصه ولفريقه، بعد ظُلم الإتحادية السابقة.

وصرح ياحي لتلفزيون “النهار”: “المكتب الفيدرالي الحالي قدّر الظلم الذي تعرض له ياحي وفريق إتحاد الشاوية، وهو رد اعتبار لنا”.

واستنكر ياحي، الحملة الشرسة التي تتعرض لها هيئة زطشي، من بعض الأطراف التي لم تتجرأ على ذلك في عهد سابقه.

وقال:”المكتب الفيدرالي الحالي متواجد منذ 6 أشهر فقط، ويتم انتقاده أكثر ممن عملو لـ16 سنة في هذا المنصب”.

وأضاف: “أنا أساند المكتب الفيدرالي الحالي، لأني واثق أنه سيقود الكرة الجزائرية نحوى النجاح، والإنتقادات تؤكد أنهم في الطريق الصحيح”.

وأصدر المكتب الفيدرالي، قراره بالعفو عن عبد المجيد ياحي، خلال اجتماعه الأخير مساء أمس برئاسة خير الدين زطشي.