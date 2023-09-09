ياسر بوعمار يهدي الجزائر ذهبية جديدة في البطولة الإفريقية للجيدو

أهدى المصارع ياسر بوعمار مصطفى، الجزائر ميدالية ذهبية جديدة، في البطولة الإفريقية للجيدو 2023، الجارية وقائعها بالدار البيضاء المغربية ما بين الـ 7 والـ 9 سبتمبر الجاري.

وتوّج بوعمار، بالميدالية الذهبية في وزن أقل من 100 كيلوغرام رجال، على حساب السنغالي نداي، بعدما أنهى النزال بـ”إيبون” في أقل من 30 ثانية.

وتعد ذهبية اليوم الثالثة للجزائر في بطولة إفريقيا، بعد تتويج كل من دريس مسعود وأمينة بلقاضي أمس الجمعة.