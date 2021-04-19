ياسع: سجلنا غشا في بعض مشاريع الربط بالطاقة الشمسية.. وإصدار دفتر شروط جديد

كشف محافظ الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية نور الدين ياسع، أنه تم إبرام إتفاقية مع وزارة الداخلية لمرافقة المشاريع قيد الإنجاز.

وأوضح ياسع، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن الإتفاقية سترافق المشاريع خاصة في مناطق الظل أو المعزولة.

وأشار ياسع، إلى أن الهدف من الإتفاقية هو ضمان الإنتقال السلس نحو الطاقات المتجددة وتقوم على 03 محاور.

وقال أنه سيتم ضمان متابعة مشاريع الإنتقال الطاقوي سواء تلك المنجزة أو الجاري إنجازها بمناطق الظل.

وتتمثل في ضمان تزويد المواطنين بالكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية كحل لخفض الكلفة وضمان ترشيد إستهلاك الطاقة.

وأوضح ياسع، بأن المحافظة سجلت خلال الزيارات الميدانية وجود بعض الغش في المشاريع ونقصا في كفاءة الدراسات والمعدات المسلمة مجانا “عدم جودة البطاريات واللوحات الشمسية” للمواطنين بمناطق الظل.

وكشف في ذات السياق، أنه تم إعداد دفتر شروط يحدد كيفية إستغلال الطاقة الشمسية والأنماط الحديثة التي تساير المعايير مائة بالمائة.

وكذا ستكون أيضا قابلة للربط مع أنواع أخرى من الطاقة، وبإمكان المواطن الاستفادة منها لمدة 25 سنة أو أكثر.

وينص دفتر الشروط على قابلية الأنماط الجديدة على الربط في المستقبل مع الشبكة الوطنية لشركة سونلغاز قصد الإستفادة من الفائض.

وكشف في ذات السياق، عن وجود نقص الخبرة في انجاز هده المشاريع و أعطى نموّذجا يتعلق بانجاز الإنارة العمومية لفائدة 500