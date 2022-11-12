 ياسين المهدي يشارك في فعاليات مسابقة “هاكاتون الصحراء” بإليزي

قاد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد، زيارة عملٍ إلى ولاية إليزي يومي 11 و12 نوفمبر.

وذلك برفقة إطارات من الوزارة ومدير الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة عقبة حشاني ومدير مُسرعة المؤسسات الناشئة “ألجيريا فانتور” سيدعلي زروقي.

وهذا للإشراف على إفتتاح فعاليات هاكاتون الصحراء Desert Impact Hackathon .

وعند وصوله إلى ولاية إليزي، شارك الوزير في الجلسة الافتتاحية لمسابقة هاكاتون الصحراء بحضور أصحاب المشاريع المبتكرة والشركات الناشئة من محتلف ولايات الوطن.

بالإضافة الى رؤساء مؤسسات وأساتذة جامعيين وخبراء وباحثين في المجال.هذه المسابقة التي تبارى فيها عدد من المشاريعِ الساعية إلى اقتراح حلول ابتكارية عن طريق البرمجيات، والظفر بالمراكز الأولى.

وبعد الجلسة الافتتاحية، قام الوزير بزيارة المركز الجامعي المقاوم الشيخ آمود، حيث وقف على واقع النظام البيئي للشركات الناشئة الذي يقوده شباب الولاية.

كما سمحت الزيارة بتبادل وجهات النظر مع أصحاب المشاريع المبتكرة. حول المؤهلات الكبيرة التي تزخر بها الولاية في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وكيفيات تثمينها على المستوى الوطني.

كما اشرف الوزير في اليوم الثاني للزيارة مع الوفد المرافق له على مراسم اختتام المسابقة.

والتي عرفت تتويج فريق “تارقية أبسط” المُصمم لتطبيق مُترجم للغة التارقي، المكون من طلبة المركز الجامعي لإيليزي من قسم الإعلام الآلي: نصر الدين بن زاير، مروان بن مسعود، شقرون ريان، وخديجة فردية.

فيما عادت المرتبة الثانية لمشروع Hydrotech، والذي هو عبارة عن جهاز ذكي لمراقبة نوعية ومستوى تدفق المياه.

أما بالنسبة للمرتبة الثالثة فقد عادت إلى مشروع MedTech.المتمثل في تطبيق ذكي لتتبع الفحص المبكر للسرطان، قُدم من طرف ثلاثة أطباء من جامعة سطيف.

وجمعت هذه المسابقة 39 متباريا من مختلف ولايات الوطن. إذ تمحورت حول موضوع الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والتحول الرقمي. متوزعة حول عدد من الاختصاصات مثل أمن الطرقات والمرور المدن والمنازل الذكية، اقتصاد الكهرباء، الرعاية الصحية للإنسان، إدارة النفايات، الزراعة الذكية، واستدامة المياه.

وفيما يخص التحول الرقمي، تبارى أصحاب المشاريع في اختصاصات مثل السياحة الإلكترونية، التجارة والدفع الإلكترونيين، ورسم الخرائط.

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