ياسين بن جاب الله: الشركة خسرت 50 بالمائة من رقم أعمالها بسبب توقف نقل المسافرين

خسرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية 50 بالمائة من رقم أعمالها بسبب توقف نقل المسافرين.

وقال المدير العام للشركة، ياسين بن جاب الله، في تصريح له لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “مؤسسته وعلى غرار كل المؤسسات الاقتصادية عبر العالم عرفت منطقيا خسائر اقتصادية”.

وأضاف بن جاب الله أنها “فقدت 50 بالمائة من رقم أعمالها بسبب توقف نشاط نقل المسافرين”.

من جهة أخرى اكد المسؤول ان “نشاط نقل البضائع، الذي يعتبر كذلك نشاط مربح اقتصاديا، قلل من الأضرار، وأن المؤسسة ستحاول التأقلم مع هذه الوضعية رغم صعوبتها من الجانب المالي الى حين انتهاء الازمة الصحية”.

مشيرا في ذات السياق أن الشركة “ورغم التوقف المؤقت لكل حركة النقل العمومي للمسافرين، إلا انها تسهر على ديمومة استمرار الخدة لنقل المواد الحيوية والإستراتجية عبر السكك الحديدية”.