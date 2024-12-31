ياسين حمزة ثالثا في سباق أحسن دراج إفريقي

أنهى الدراج الدولي الجزائري، ياسين حمزة، سباق أحسن دراج إفريقي لسنة 2024، في المركز الثالث، حسبما أعلنته اليوم الثلاثاء، الاتحادية الجزائرية للدراجات.

وحل ياسين حمزة، من نادي “مدار برو تيم” ثالثا. في سباق أحسن دراج إفريقي اختصاص “دراجة الطريق” خلف كل من صاحب المركز الأول الايريتيري، بينيام جيماي، والجنوب إفريقي آلان هاثيرلي.

وأشارت الاتحادية الجزائرية للدراجات، في منشور عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” اليوم الثلاثاء. إلى أن اختيار ياسين حمزة. للمشاركة في جائزة أحسن دراج في 2024. عقب تألقه في المنافسات القارية لذات السنة.

مبرزة في المقابل، بأن لجنة التحكيم الخاصة بهذه الجائزة. تتكون من مختصين من إفريقيا وأوروبا تحت اشراف الأسطورة الفرنسية للدراجات، بيرنارد هينولت.