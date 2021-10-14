ياسين وليد: تخصيص مليار دينار لتمويل المؤسسات الناشئة

قال، الوزير المنتدب لدى الوزير الأوّل المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين وليد. أنّه تم تخصيص مليار دينار لتمويل المؤسسات الناشئة.

وأشار الوزير، خلال ندوة صحفية عقدها على هامش إفتتاح الندوة الجهوية حول المؤسسات الناشئة، إلى أن المبلغ “مرشح للزيادة وذلك وفقا للإحتياجات والطلبات”. لافتا إلى أنّ تمويل المؤسسات الناشئة لا يخضع للمسعى “التقليدي”. على غرار ذلك المطبّق في إطار أجهزة دعم التشغيل.

وأوضح ياسين وليد، أنّ هذا التمويل الموجه للمؤسسات الناشئة يتم “حالة بحالة” ويشترط أن تتوفر الشركة المبتكرة على وسم ومخطط أعمال وتقرير محاسبي. مشيرا إلى التمويل المشترك (صندوق وبنوك) كوسيلة بإمكانها مرافقة المؤسسات المبتكرة. مؤكدا أن الدولة تشجع على تمويل المؤسسات الناشئة عن طريق صناديق استثمارية دولية.

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