ياسين وليد: دعم يصل إلى 2 مليار سنتيم للمؤسسات الناشئة

قال الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالمؤسسات الناشة أن قيمةو الدعم الذي يمنحه صندوق دعم المؤسسات الناشئة يمكن أن يمنح دعما يصل إلى 20 مليون دينار لتطوير المؤسسات الناشئة

وأضاف الوزير خلال الندوة الصحفية التي نظمها اليوم أن مصالح دائرته الوزارية تعمل على انشاء الآليات لدعم المؤسسات الناشئة على مستوى مصالحها.

كما يتم العمل في الوقت الحالي حسب المسؤول الحكومي على التنسيق بين المسرع وصندوق دعم الشركات الناشئة لدعم أكبر عدد من المؤسسات.

كما سيتم استحداث أربع ملاحق أخرى حسب ياسين وليد تابعة “للمسرع” على مستوى مختلف ولايات الوطن، وهذا من أجل استيعاب أكبر عدد من الشركات.

وبخصوص الدعم اكد ذات المسؤول أنه سيكون موجها للمؤسسات التي تحوز على وسم مؤسسة ناشة وانطلقت في المرحلة الأولى.