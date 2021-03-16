ياسين وليد.. للجزائر الحظ في امتلاكها شبابا زاخرا بالإبداع والأفكار

أكد الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين وليد، أن قطاعه يسعى لترقية المجهود الوطني الرامي لتكريس ثقافة المقاولاتية.

وأضاف ياسين وليد، أن وزارته تسعى أيضا لترقية التحويل الرقمي لأجل إنجاح الانتقال نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة.

وقال الوزير المنتدب، إن الابتكار يعد اليوم المحرك الحقيقي الوحيد لتطوير الاقتصاد في العالم.

وأشار المسؤول، إلى أن للجزائر الحظ في امتلاكها شبابا زاخرا بالأفكار والإبداع، الذي مافتئ يثبت تحكمه في التكنولوجيات الجديدة.