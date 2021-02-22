ياسين وليد يشارك في افتتاح أشغال الورشات حول الحوكمة الإلكترونية

يشارك الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين وليد، في افتتاح أشغال ورشات الإتحاد من أجل المتوسط حول الحوكمة الإلكترونية.

وحسب بيان للوزارة، فإن هذه الورشات ينظمها كل من الإتحاد من أجل المتوسط والوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة و وكالة التعاون الألمانية والمرصد الإستوني لتكنولوجيات الإعلام والإتصال.

وأضاف البيان، أن هذه الورشات تهدف إلى تبادل الخبرات في مجال الرقمنة والإدارات العمومية، بمشاركة خبراء دوليين.

وأوضح المصدر، أنه تم التطرق إلى العديد من المسائل ذات الصلة لاسيما التشغيل المتبادل والإطار القانوني للحوكمة الالكترونية وتطوير الكفاءات الرقمية وتأمين وتسيير البيانات وإجراءات المعاملات المبسطة بين المؤسسات.