يايا توري يستبعد تتويج الخضر بالـ”كان”

استبعد أسطورة الكرة الإيفوارية، يايا توري، المنتخب الوطني الجزائر، من سباق التتويج بكأس أمم إفريقيا، التي ستستضيفها بلاده ما بين الـ 13 جانفي والـ 11 فيفري.

وقال نجم برشلونة السابق، يايا توري، في رده حول المرشحين للتتويج بالنسخة الـ 34 من “الكان”: “أمر عادي أن يميل الشخص لترشيح بلاده. كوت ديفوار تملك فريقا قويا والعديد من اللاعبين الموهوبين وأصحاب الخبرة”.

مضيفا في تصريحات نقلها موقع “sportnewsafrica” حول مرشحيه للتتويج: “لكن لو كنت مجبرا على اختيار منتخبات أخرى. سأقول السنغال والمغرب وغينيا بيساو وجنوب إفريقيا.. باعتبار أن مشوارهم في التصفيات كان مميزا”.