يتامى حرموا من منحة البطالة.. وهذا ما وعدهم الرئيس تبون
قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال لقاءه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية انه تلقى شكاوي من شباب حرموا من منحة البطالة.
واكد رئيس الجمهورية وصلته انشغالات من شباب ويتامى حرموا من منحة البطالة بسبب مسألة الميراث.
وخلال ذات اللقاء وعد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هذه الفئة التي حرمت من منحة البطالة بعدم حرمانهم منها.
وكان الرئيس تبون في ذات اللقاء قد اعلن عن زيادات في علاوة البطالة والأجور نهاية السنة الجارية. وسيتم تطبيقها بداية من شهر جانفي 2023.
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عاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، الى العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين الجزائر وإيطاليا.
وقال الرئيس تبون أنه خلال سنوات الإرهاب التي شهدها البلد في التسعينات. لم تجد الجزائر في صفها سوى إيطاليا.
مذكرا في ذات السياق، انه في تلك الحقبة الصعبة التي مرت بها الجزائر. قاطعت كل شركات الطيران العالمية الجزائر بإستثناء إيطاليا.
وكانت الجزائر قد وقعت مع ايطاليا قبل حوالي اسبوعين، اتفاقين في قطاع الطاقة خلال مراسم ترأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في زيارة قادته الى الجزائر تلبية لدعوة الرئيس تبون.
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تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية من رئيس وزراء جمهورية إيطاليا، (ماريو دراغي) تناولت واقع العلاقات الثنائية المتينة، وسبل تعزيزها، وكذا تطوير العمل الحكومي.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الاتصال الهاتفي، كان فرصة لإطلاع الرئيس تبون بزيارة وفد يمثل شركة (إيني) الإيطالية الأحد المقبل، للجزائر، تدخل في إطار التعاون االطاقوي، بين البلدين.
وتعزيزا لهذا التعاون الثنائي، قَبِل رئيس الوزراء الإيطالي، دعوة رئيس الجمهورية لزيارة الجزائر، في أقرب فرصة.
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استقبل رئيس الجمهورية، الخميس الماضي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون للتنمية بجمهورية بورندي، أبرت شينجيرو، بمقر رئاسة الجمهورية.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد حضر الاستقبال كل من وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية.
هذا وقام وزير الشؤون الخارجية والتعاون للتنمية بجمهورية بورندي، ألبرت شينجيرو، بزيارة إلى الجزائر، خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و18 مارس 2022.