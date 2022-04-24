يتامى حرموا من منحة البطالة.. وهذا ما وعدهم الرئيس تبون

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال لقاءه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية انه تلقى شكاوي من شباب حرموا من منحة البطالة.

واكد رئيس الجمهورية وصلته انشغالات من شباب ويتامى حرموا من منحة البطالة بسبب مسألة الميراث.

وخلال ذات اللقاء وعد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هذه الفئة التي حرمت من منحة البطالة بعدم حرمانهم منها.

وكان الرئيس تبون في ذات اللقاء قد اعلن عن زيادات في علاوة البطالة والأجور نهاية السنة الجارية. وسيتم تطبيقها بداية من شهر جانفي 2023.

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عاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، الى العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين الجزائر وإيطاليا.

وقال الرئيس تبون أنه خلال سنوات الإرهاب التي شهدها البلد في التسعينات. لم تجد الجزائر في صفها سوى إيطاليا.

مذكرا في ذات السياق، انه في تلك الحقبة الصعبة التي مرت بها الجزائر. قاطعت كل شركات الطيران العالمية الجزائر بإستثناء إيطاليا.

وكانت الجزائر قد وقعت مع ايطاليا قبل حوالي اسبوعين، اتفاقين في قطاع الطاقة خلال مراسم ترأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في زيارة قادته الى الجزائر تلبية لدعوة الرئيس تبون.

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