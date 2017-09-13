يتهّم طليقته بدسّ المخدرات للانفراد بمنزل!

أقدم موقوف في الحراش، على اتهام طليقته بدسّ المخدرات في أغراضه لأجل الانفراد بملكية المنزل العائلي.

وبدأت القضية إثر إيقاف رجال الضبطية القضائية، تاجر أحذية بحي بومعطي في الحراش، إثر عملية مداهمة لمحله التجاري.

وأتى ذلك بعد ورود معلومات عن متاجرة المعني بالمخدرات، ومكّنت العملية من استرجاع كمية من المخدرات، وأسلحة بيضاء، ومبلغ مالي.

وجرى ضبط ما تقدّم في منزله العائلي.

وحسب مجريات المحاكمة، فإنّ المتهم الموقوف بمؤسسة الحراش العقابية ، جمعته خلافات زوجية مع أم أطفاله، وصلت إلى أروقة العدالة.

وظلّ المعني رافضا أي تنازل لطليقته على المنزل العائلي، لرعاية أطفاله الثلاث، بعد انفصالهما.

وحسب ما ورد في ملف القضية، فإنّ إيقاف المتهم جاء عقب ورود معلومات مؤكدة لمصالح الأمن، مفادها ترويج المعني للمخدرات.

واستغلالا للمعلومة الواردة، تم مداهمة المحل التجاري بحي بومعطي بالحراش، تم ضبط 18 غرام من المخدرات.

كما مكنت العملية من حجز أسلحة بيضاء من بينها 3 سكاكين وقاطع (كيتور)، فضلا عن 3 ملايين دينار.

ولدى اقتياد المتهم إلى مركز الشرطة، انتحل صفة عون أمن، وهو ما جعله يتورط في قضية أخرى.

وتوبع المعني بتهم حيازة المخدرات بغرض عرضها للبيع، وحيازة أسلحة بيضاء، وانتحال وظيفة محددة قانونا.

وصرح خلال محاكمته أنّ طليقته هي من كادت له، بوضع المخدرات في سيارته، بسبب رفضه التنازل عن المنزل.

وأضاف أنّ طليقته سبق وأن هددته بالزج به في السجن في حال تمسكه بقراره.

وأضاف الموقوف أنّ الدواء المخدر، الذي ضبط بمنزله يخص نسيبته التي تتعاطاه منذ فترة، في إطار العلاج لدى أخصائي.

أما بخصوص المخدرات التي ضُبطت بداخل السيارة، فأكد أن زوجته هي من وضعتها له، تنفيذا لوعودها.

من جهته، ركّز الدفاع على نقطة هامة خلال مرافعته، ترتكز على صفيحة سوابقه العدلية، كون موكله غير مسبوق.

وإذ أشار إلى كون المتهم رب عائلة يستغلّ محله ليسترزق به، فإنّه شدد على كون القضية كلها ملفقة من طليقته.

وربط المسألة برغبة طليقة موكله بالإنفراد بالمنزل، ملتمسا تبرئته.

النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة، وعلى ضوء ما ورد التمست تأييد الحكم المعارض.

وقضى الأخير بإدانة المتهم بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب50 ألف دج، مع المصادرة.

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