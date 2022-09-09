الرقم السري :

138290

من تكون له قرة عين.. يحقق لها الأحلام ويوفر لها كل ما تريد

في هذا الركن نستهل عروضنا الجوهرة تلمسان، ونعرفكم منها برجل محترم قصده الزواج، والاستقرار في رحبا الحلال. بعد أن مرّ بتجربة طلاق أوجعته لكنه فوض أمرة للخالق المنان. وعول اليوم أن يقلب صفحة الماضي ويسعى ليجد امرأة صالحة يسكن إليها وتسكن إليه تحت سقف الحلال. هو موظف مستقر ومقتدر ماديي، لديه سكن خاص، ويبلغ من العمر 55 سنة. يتمنى في القريب الاقتران إلى جانب امرأة طيبة يحقق معها كل الأحلام، لا تهمه ولايتها، سنها لا يتعدى 45 سنة. كما يقبلها أرملة أو مطلقة، ولا يهم إن كانت عاملة أو بالبيت ماكثة.

الرقم السري :

138291

ابن الغرب يبحث عن رفيقة الدرب.. فمن تفتح له باب الود

من غرب البلاد دائما، وهذه المرة من ولاية معسكر، نعرفكم على شاب أعزب لم يسبق له الزواج. اتصل بنا وأعرب عن خالص نيته في أن يكون له نصيب على يد مركز الأثير، يبلغ من العمر 39 سنة. موظف مستقر في مؤسسة عمومية مرموقة. مكنته من تأمين سكن خاص سيكون عشا لتحقيق أحلامه هو ومن سيختارها شريكة لحياته.

ليس لديه من الشروط سوى لأن تكون صاحبة النصيب من إحدى ولايات الغرب الجزائري. سنها لا يتجاوز 30 ربيعا، عزباء، كما لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت. يعدها بأن يكون لها نعم السند والمعين إلى يوم الدين.

الرقم السري :

138292

من تكون لهذا الأرمل زوجة ورفيقة عمر

رجل من ولاية مستغانم، أرمل أب لبنتين، يعمل كأستاذ مكون، ويملك سكن خاصا، يبلغ من العمر 60 سنة. معروف بسيرته الطيبة، وهمة الكبيرة، خاطبنا وكله أمل الارتباط والاستقرار في رحاب الحلال إلى جان زوجة تفهمه وتحترمه. يريدها أن تكون من غرب البلاد، سنها ما بين 40 و55 سنة، يقبلها أرملة أو مطلقة. ولا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

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