يحملك على بساط الأحلام ويضعك على بر الأمان

من قسنطينة، مدينة الجسور المعلقة، التصل بنا رجل وأ‘رب عن صدق نوايا في الارتباط والاقتران على سنة الله ورسوله، صاحب الطلب رجل في الـ50 من عمره، مطلق بولد تحت رعاية والدته، تاجر ميسور، ولديه سكن خاص.

يتمنى أن يرمم حياته، ويرتبط بزوجة تدخل السرور على قلبه، يعد أن يحقق كل الأحلام ويجعلها تعيش كالأميرات، لا يطلب منها شيء، سوى أن تكون تحبه وتصون عرضه، يريدها من إحدى ولايت الشرق، خاصة: خنشلة، أم البواقي و باتنة، سنها أقل من 45 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بطفل، ولا يهمهم إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135794

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