يحمل صفات مميزة.. مايكروسوفت تكشف عن أصغر حاسوب في العالم

كشفت مايكروسوفت مؤخرا عن حاسبها الجديد الذي طورته ليكون أحد أصغر الحواسب في العالم.

ويأتي حاسب ECS Liva Mini Box QC710 بهيكل مربع الشكل صغير الحجم، يزن نحو 200 غ فقط.

وأفادت مصادر إعلامية نقلت الخبر أن هذا الحاسوب يمكن حمله ونقله في الجيب أو في أي حقيبة صغيرة.

وصمم هذا الحاسب ليتم وصله بلوحات مفاتيح وشاشات خارجية، وجهز بعدة أنواع من المنافذ.

ومن بينها منفذ SB 2.0 Type-A، ومنفذ HDMI، ومنفذ USB 3.2 Gen 1 Type-A، ومنفذ، ومنفذ لشرائح الذاكرة الخارجية microSD.

ويتمتع الجهاز بأداء جيد بفضل معالج Snapdragon 7c Compute SC7180 من إنتاج كوالكو. وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت.

فضلا عن أنه مجهز بمروحة صغيرة خاصة تمنع ارتفاع حرارة المعالج أثناء الاستخدام المكثف.

ومن المفترض أن يطرح هذا الحاسب في الأسواق قبل نهاية العام الجاري وبسعر منافس يبلغ 219 دولارا تقريبا.

للإشارة، فإن شركة مايكروسوفت ‏شركة متعددة الجنسيات تعمل في مجال تقنيات الحاسوب.

ويبلغ عائدها لسنة 2016 أكثر من 85 مليار دولار، ويعمل بها 114,000 موظف.

وتعتبر أكبر مصنع للبرمجيات في العالم من ناحية العائدات اعتباراً من عام 2016. تطوّر وتصنِّع وترخِّص مدى واسعا من البرمجيات للأجهزة الحاسوبيّة.

وتأسست شركة مايكروسوفت العملاقة من قبل بيل غيتس وبول ألين في 4 أفريل من عام 1975م، كشركة لتسويق معالجات بيسك.

واشتهرت شركة مايكروسوفت بهذا المنتج نظراً لجودته وتسابقت باقي الشركات لتزويد السوق. بمعالجات بيسك المتوافقة مع معالج بيسك من شركة مايكروسوفت.

ونتيجة لتكالب الشركات في السباق آنف الذّكر، أصبح معالج بيسك والمُنتج من قِبل شركة مايكروسوفت بمثابة المقياس في معالجات بيسك.

وهيمنت شركة مايكروسوفت على سوق معالجات بيسك. وقام كل من بيل غايتس وبول آلان بتسجيل الماركة التجارية “مايكروسوفت” في 26 نوفمبر 1976.