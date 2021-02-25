يحيى مكي: لقاحات “سبوتنيك” “فايزر” و”موديرنا” تحمي من السلالة الجديدة لكورونا

كشف اخصائي علم الفيروسات يحيى مكي، أن لقاحات “سبوتنيك” “فايزر” و”موديرنا” تقي من سلالة كورونا البريطانية.

وفي مكالمة هاتفية خص بها تلفزيون النهار، قال مكي: “أتبتث لقاحات”سبوتنيك”، “فايزر”

و”موديرنا” أنها تقي من النسخ الجديدة التي ظهرت بكل من جنوب إفريقيا، البرازيل وبريطانيا.”

قبل أن يضيف ذات المتحدث، بأن كل اللقاحات الحالية نافعة وناجعة وعلى الدولة جلب أكثر كمية ممكنة من جرعات اللقاح.

وواصل ذات المتحدث، بأن اللقاحات مفيدة تعطينا الأجسام المضادة وتحمينا من الوصول إلى مرحلة الخطر.

واختتم الدكتور قائلا:”أمس استلمت الجزائر 200 ألف جرعة لقاح صيني، وهذا شيء إيجابي يظهر أن الجزائر تبذل مجهودات كبيرة وعلى المواطنين المساعدة وإحترام شروط الوقاية.