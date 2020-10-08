يداه ترتعشان وخطواته متثاقلة.. هكذا كانت حالة غازي خلال محاكمة “مدام مايا”

استأنف قاضي محكمة شراقة مساء اليوم جلسة محاكمة نشناشي زوليخة المدعوة “مدام مايا”، الإبنة المزعومة للرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.

وتواصلت المحاكمة بعد معاينة الطبيب لمحمد الغازي على مستوى المحكمة وإحضار شهادة طبية تثبت استقرار حالته الصحية، وامكانية مواصلته للمحاكمة.

ويعاني محمد الغازي من الزهايمر، وطالبت هيئة الدفاع باليوم الأول من الجلسة تعيين خبير مختص في الأمراض العقلية لتحديد أهليته.

ورفضت هيئة المحكمة طلب هيئة الدفاع بتعيين خبير مختص في الأمراض العقلية لتحديد اهليته.

وتم استجواب الغازي، يوم أمس من قبل القاضي وهو يجلس على كرسي نظرا لحالته الصحية وعدم قدرته على الوقوف.

أما جلسة محاكمة اليوم خصصت لطرح الأسئلة من طرف وكيل الجمهورية وهيئة الدفاع.

وعند الوصول إلى دور غازي، قرر قاضي الجلسة برفع الجلسة نظرا لتدهور حالته الصحية.

وخرج الغازي من الجلسة برفقة رجال الدرك وهو يمشي بخطوات متثاقلة ويداه ترتعشان.

وقد استأنفت الجلسة بعد معاينته من طرف طبيب مختص، والذي أشار إلى أن حالته الآن مستقرة.