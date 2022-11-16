الرقم السري :

136911

عاصمي محترم سيغدق عليك بالأمان والمودة

عبر دردشة طيّبة جمعتنا به، أبان أحد أبناء العاصمة رغبته في الظفر عن القريب بزوجة صالحة ذات خلال طيبة. إنسانة صافية السيرة والسريرة تؤمن بقدسية الزواج . صاحب إعلاننا هذا محترم يقول أنه عاش تجربة زواج لم تكن بالمجزلة. وبالرغم من انكساره إلا أنه لم يفقد الأمل وهو لا زال يبحث عن قلب طيب يكون له السند. في ربيعه ال 52، مطلق بدون أولاد، موظف مستقر ولديه مسكن خاص، طويل القامة وأسمر البشرة. يرغب في الاقتران على سنة خير الخلق، بزوجة محترمة أصيلة، تكون من إحدى ولايات الوسط الجزائري. سنها لا يتجاوز 45 سنة، كما شرطه الوحيد أن تكون ماكثة بالبيت، ولا يهمه إن كانت أرملة أو مطلقة حتى بولد.

الرقم السري :

136912

تيارتي كفء ستحيين معه السعادة

إلى غرب البلاد، بالتحديد إلى ولاية تيارت. نفسح المجال في هذا الركن لرجل مسؤول كفء له من خالص النية في الاستقرار الكثير، كما يعمل كمقاول. لديه مسكن خاص، وهو مطلق وأب لأولاد تحت رعاية والدتهم، في الـ53من عمره.

غاية صاحب إعلاننا هذا تحصيل الحلال في أقرب الآجال، وبناء حياته على أسس الود والاحترام. إلى جانب من تصون عرضه وتحفظ سرّه، امرأة صالحة تكون من إحدى ولايات الغرب أو الوسط. سنها أقل من 45 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، ولا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

136913

بجاوي طيب سيغمرك بالمحبة والودّ

من بجاية الناصرية، لم يجد أحد أبنائها من بدّا إلا التواصل معنا لأجل أن يجدد حياته ويكون لأيامه معنى. هو خمسيني مطلق بطفل بالغ. كما هو موظف مستقر ولديه سكن خاص به من الضروريات والكماليات ما هو جدير باستقبال زوجة صالحة صادقة.

يريد صاحب إعلاننا هذا. أن يكون له أمل مع إنسانة طيبة وصادقة من إحدى مدن الوسط الجزائري أو إحدى مناطق القبائل. سنها ما بين40و50سنة، أكثر ما يريده صاحب إعلاننا هذا أن تكون صاحبة النصيب مثقفة. موظفة مستقرة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد.

الرقم السري :

136914

إطار في سلك التربية تكونين له أجمل أمنية

عبد الكريم من مستغانم، أخر محطة لنا في هذا الركن. تواصل معنا وكله أمل أن يكون لندائه رجع صدى ويستقر في حياته ويهنأ وينعم براحة البال.

علق علينا عبد الكريم كبير الأمل من أن نمدّ جسور الاستقرار في حياته مع إنسانة طيبة نقية السيرة. يريدها من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها لا يتجاوز48سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بطفل أو طفلين صغيرين. وكل همّه أن تكون ربّة بيت ممتازة، يعدها أن يكون لها نعم الزوج والسند. علما أنه مطلق بأولاد في رعاية والدتهم، وهو إطار محترم في سلك التعليم.

طالع أيضا :

📌📌 يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar