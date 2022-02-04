الرقم السري :

136431

أربعيني من الوسط يريدها مستقلة ومستقرة

أول إعلان نستهل به ركننا هذا، هو لشاب ينحدر من إحدى ولايات الوسط الجزائري، من في الأربعين من عمره. لم يسبق له الزواج و هو عامل مستقر في مؤسسة خاصة، لديه مسكن خاص مع الأهل. وهو صادق و مسوؤل.

صاحب إعلاننا هذا يرغب في أن يجمعه النصيب بفتاة لا يتجاوز سنها35سنة من إحدى ولايات الوسط. و أكثر ما يتمناه حتى تكتمل سعادته أن تكون صاحبة النصيب موظفة مستقرة، أصيلة و لم يسبق لها الزواج.

الرقم السري :

136432

خمسيني أعزب سيغمرك بالتقدير والمحبة

في ثان عرض لنا في هذا الركن، عرجنا إنتقاء إعلان عاصمي في الخمسين من عمره. كما لم يسبق له الزواج بسبب ظروف خاصة. صاحب الإعلان عامل حر وهو مقيم مع الأهل. يريد متصلنا لأن يكون له نصيب مع امرأة محترمة ومستقرة تكون من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنها لا يتجاوز47سنة .اكثر ما يهم أن تكون ماكثة في البيت، كما انه يقبلها مطلقة أو أرملة بأولاد و يعدها بكل التقدير و المحبة.

الرقم السري :

136433

جادة ومستقرة لا يتجاوز عمرها 40 عاما لجيجلي أصيل

من ولاية جيجل، هاتفنا رجل أعزب لم يسبق له الزواج، في الخمسين من عمره، صادق وطيب للغاية. كما يمارس التجارة وبحمد الله وعونه تمكن من تحصيل سكن يحقق أحلامه وأماله فيه من بناء وتكوين أسرة.

يتمنى صاحب أخر محطة لنا في هذا الركن أن يكمل نصف الدين، مع زوجة جادة يواصل إلى جانبها الطريق. تكون من إحدى ولايات شرق الجزائري، سنها لا يتجاوز 40 سنة، لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت. وشرطه أن تكون عزباء، تمنحه القليل فيغدق عليها بالكثير ويمنحها الدفء والأمان.

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