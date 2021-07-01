يسمح لهم بالدخول دون حجر.. أوروبا تضيف 11 دولة إلى قائمتها الخضراء

تسارع فتح الحدود واستئناف السفر في أوروبا. وسيتميز هذا الصيف بعودة السياح الأجانب إلى العديد من الدول الأوروبية. على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن وباء كوفيد -19. بما في ذلك انتشار متغير دلتا.

وبعد فتح حدودها الداخلية، تعمل الدول الأوروبية على توسيع قائمة الدول التي يُسمح لمواطنيها بالسفر دون قيود. وأضاف الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء ، إحدى عشرة دولة، بما في ذلك دولتان خليجيتان. إلى قائمة الدول التي يُسمح من خلالها بالسفر إلى أوروبا. وفقًا لموقع شنغن فيزا إنفو المتخصص.

السعودية وقطر في القائمة الخضراء الأوروبية

بالإضافة إلى الدول الموجودة بالفعل، شهدت القائمة إضافة المملكة العربية السعودية وقطر وكندا وأذربيجان. والبوسنة والهرسك والأردن وكوسوفو وأرمينيا ومولدوفا والجبل الأسود.

وللتذكير، تضم قائمة دول الاتحاد الأوروبي الآمنة ألبانيا وأستراليا واليابان ولبنان ونيوزيلندا. ومقدونيا الشمالية ورواندا وصربيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والولايات المتحدة. المناطق الإدارية الصينية لهونج كونج وماكاو موجودة أيضًا في هذه القائمة.

الجزائر والمغرب وتونس لا تزال مصنفة “برتقالية”

ومع ذلك، على الرغم من وجود قائمة البلدان الآمنة التي وضعها الاتحاد الأوروبي. لا يزال بإمكان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تقرر بشكل فردي طلب اختبار سلبي لـ Covid-19. أو فترة الحجر الصحي الإلزامية، كما يحدد المصدر نفسه.

إضافة إلى ذلك، فإن بلدان المغرب العربي الثلاثة، وهي الجزائر والمغرب وتونس، لا تزال مصنفة ضمن التصنيف “البرتقالي”. من قبل العديد من البلدان، ولا يُنصح بالسفر غير الضروري إلى هذه البلدان الثلاثة. ويخضع المسافرون من هذه المناطق لقيود على دخول أوروبا ، بما في ذلك التطعيم الإلزامي أو الحجر الصحي.