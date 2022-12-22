يطرد أحفاده القُصّرْ إلى الشارع للإستيلاء على مسكن أبيهم المتوفي

تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس كهل في العقد السادس من عمره. بتهمة الاستيلاء عن طريق الغش على أموال التركة. لقيام هذا الأخير بطرد كنته واطفاله القصر من المسكن الذي كان يشغله ابنه المتوفي. وعائلته بغرض الاستلاء على التركة.

وفي تفاصيل الملف الحالي اين مثلت الضحية وهي أرملة أم لثلاث أطفال لم يلغوا سن الرشد بعد. لمواجهة المتهم والد زوجها المتوفي لاقدامه على طردها من المسكن العائلي بغرض الاستحواذ على التركة المتمثلة في مستثمرة فلاحية.

المتهم ولدى مثوله للمحاكمة اعترف جزئيا بالوقائع المنسوبة اليه محاولا التهرب من المسؤولية الجزائية. من خلال تبريره سبب طرد كنته واحفاده لاستقبالها غرباء في المنزل. غير أن القاضي عاتبه مطولا لكون الاطفال قصر ولهم الحق في الميراث وهو مسكن والدهم المتوفي مثلهم مثل والدتهم.

الضحية من جهتها اكدت لرئيسة الجلسة وهي تحتضن اطفالها والدموع تنهمر من عينيها أن المتهم أنكر العشرة التي عمرها سنوات فبمجرد وفاة ابنه ” زوجها” أدار ظهره وطردها من المنزل دون وجه حق، من غير ان يأبه لحال أحفاده الذين منهم من هو في سن التمدرس، الأمر الذي جعلها تعيش التشرد بين منزل اهلها والشارع، خاصة وأن المتهم حرمها حتى من اغراضها الشخصية وملابس اطفالها، عن طريق تغييره أقفال الابواب دون رحمة أو شفقة ملتمسة من المحكمة انصافها بحكم عادل يمكنها من لم شمل عائلتها .

دفاع الطرف المدني وخلال مرافعته وبعد تأكيده على واقعة طرد موكلته من مسكنها مع اطفالها، والوقوف على حالة الاطفال المزرية من الناحية النفسية التي أثرت سلبا على تحصيلهم الدراسي التمس تعويضا قدره مليون دج جبرا بالاضرار اللاحقة.

وعلى ضوء ماورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 الف دج في حق المتهم، فيما ارتأت المحكمة تأجيل النطق بالحكم الاسبوع المقبل.