يعيش: “لم أفصل بعد في هوية التشكيلة الأساسية”

أكد المسؤول الأول عن العارضة الفنية لأولمبي الشلف، عبد القادر يعيش، بأنه لم يفصل بعد في هوية التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في الموسم الجديد 2023-2024.

ويدشن “لايصو” موسمه الجديد، يوم الجمعة الـ 15 سبتمبر الجاري، بمواجهة قوية أمام الضيف مولودية وهران، بملعب محمد بومزراق، بداية من الساعة 16:00.

وعقب المباراة الودية التي لعبها الأولمبي أمس أمام الضيف صفاء الخميس، بثلاثية لهدف، قال يعيش: “المباراة كانت بعد 3 أيام راحة.. كانت كبيرة لكن مفيدة من الناحية المعنوية للاعبين الذين كانوا منهارين ذهنيا”.

مضيفا: “وقفنا على عدة سلبيات في الشوط الأول، لكنني اجتمعت باللاعبين ما بين الشوطين، وقدمت لهم بعض التعليمات وتحسن الأداء بعد ذلك”.

وواصل يعيش في تصريحات خص بها الصفحة الرسمية لأولمبي الشلف: “أشركت بعض اللاعبين الذين لم يستفيدوا من وقت أكثر للعب حتى أقف على مستواهم، وفي نفس الوقت لإراحة اللاعبين الأساسيين”.

وختم: “رغم أن التشكيلة الأساسية لم تتحدد بنسبة 100%، وغدا (يقصد اليوم) سنخوص مباراة ودية ضد شبيبة تيارت لوضع اللمسات الأخيرة”.