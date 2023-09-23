يعيش يستنكر تعرضه للشتم من جماهير أولمبي الشلف

استنكر مدرب أولمبي الشلف، عبد القادر يعيش، تعرضه للشتائم من طرف أنصار فريقه، على هامش، لقاء أمس، الذي تعادل فيه النادي أمام نجم بن عكنون.

وفي تصريحات إعلامية، عقب المباراة المندرجة ضمن الجولة الـ 2 من المحترف الأول، قال يعيش: “ستأحدث عن تصرفات بعض الأشخاص الذين يأتون إلى الملاعب من أجل شتم والدين الناس رحمهم الله من أجل لا شيء.. أنا لا أنتمي لهذه الكرة”.

وأضاف يعيش: “والديا عزاز عليا.. أحذر هؤلاء الأشخاص، لأنهم يشتمونني، ولا أقل أحد أن يشتم والداي”.