يعيش يكشف التشكيلة الأساسية الخاصة بمواجهة باندل النيجيري

كشف مدرب أولمبي الشلف، عبد القادر يعيش، عن تشكيلته الأساسية التي سيعتمد عليها في مواجهة المضيف باندل أنسورنس النيجيري.

ويلتقي الشلفاوة بمضيفهم النيجيري، مساء اليوم السبت، في ذهاب الدور التمهيدي الأول من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاءت التشكيلة الأساسية لبطل كأس الجزائر، على النحو التالي: علاوشيش – دباري – نساخ – كروم – حمرة – إدوين – بوسعيد – عدادي – أغبانيو – عليان – سويبع.

فيما ضم الاحتياط كل من: قاسم – عراب – عبادة – عاشور – زناسني – بلعربي – مولاي – سرير – جوبا.