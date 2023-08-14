يعيش: “أنصار الشلف يعرفونني وأتنمى أن نقدم موسما كبيرا”

عبر المدرب الجديد لأولمبي الشلف، عبد القادر يعيش، عن فخره بالتواجد في عائلة “لايصو” وذلك، على هامش أول حصة تدريبية له على رأس الفريق، خلفا لعبد القادر عمراني.

وأوضح يعيش، في تصريحات خص بها الصفحة الرسمية للنادي على “فيسبوك” بأن المفاوضات مع مسؤولي الجمعية، سارت بسرعة وتم الاتفاق على هذا التحدي، متمنيا التوفيق.

وبخصوص الخرجة القارية التي تنتظر الفريق أمام باندل أنسورنس النيجيري في ذهاب الدور التمهيدي الأول من كأس الكاف، قال يعيش: “متأكد أننا سنكون في المستوى، وهذا هدفنا منذ عودة الفريق إلى التدريبات”.

وواصل يعيش: “سنحضر بجدية لمباراتنا الإفريقية التي تعتبر مهمة للغاية، بالرغم من أن المشكل الوحيد، هو عدم امتلاكنا لمعلومات حول المنافس، ولكننا سنقدم كل ما بوسعنا لنكون جاهزين للمواجهتين”.

وختم ذات المتحدث: “أنصار الشلف لا أعرفهم شخصيا ولكنهم يعرفونني جيدا ويعلمون من أكون.. سنحاول إسعادهم في الموسم القادم”.