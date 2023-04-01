يقاوم الحرارة.. عُلماء يبتكرون أخف طلاء في العالم!

توصل باحثون إلى ابتكار دهان جديد موفرا للطاقة يقاوم الحرارة، ويأتي بأي لون، ويفترض أن يستمر لقرون.

ووصف هذا الطلاء، بأنه أخف طلاء تم إنشاؤه حتى الآن. حيث أنه مستوحى من أجنحة الفراشة، وغير مصنوع من الصباغ.

ويتم إنشاء اللون هيكليا من خلال ترتيب الجسيمات النانوية. وأطلق عليه الفريق اسم “الطلاء البلازموني Plasmonic”.

وبناء على حساباتهم، لن يستغرق الأمر سوى 1.4 كيلوغرام (3 أرطال) من الطلاء البلازموني Plasmonic لتغطية طائرة بوينغ 747 – ستحتاج على الأقل 454 كيلوغرام (1000 رطل) من الطلاء التجاري التقليدي.

وللتوضيح، تم إنشاء هذا الطلاء فقط في المختبر، لذلك نحن بعيدون جدا عن إنتاجه بالجملة.

لكن الباحثين قاموا بالفعل بصنع الطلاء بألوان مختلفة باستخدام تقنيات يمكن زيادتها بسهولة.

وأحد الدوافع الكبيرة لنقل هذا الطلاء إلى السوق هو أنه يمكن أن يساعد أيضا في الحفاظ على برودة الهياكل.

ويقول عالم النانو ديباشيس تشاندا، من جامعة سنترال فلوريدا، الذي قاد الفريق الذي ابتكر الطلاء: “أكثر من 10% من إجمالي الكهرباء في الولايات المتحدة تذهب إلى استخدام مكيفات الهواء. وسيؤدي طلاء Plasmonic إلى توفير كبير في الطاقة. كما أن استخدام كهرباء أقل للتبريد سيقلل أيضا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويقلل من ظاهرة الاحتباس الحراري”.

وفي الوقت الحالي، تتطلب الدهانات القائمة على الأصباغ جزيئات محددة لبناء اللون. وعادة ما يتم تصنيع هذه الأصباغ في الدهانات الحديثة بشكل مصطنع.

ومع ذلك، لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه قبل أن نقوم جميعا بتخصيص ألوان الطلاء plasmonic الخاصة بنا. واستخدام علبة صغيرة واحدة فقط لطلاء منزل بأكمله.