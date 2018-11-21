يقتل شقيقه بخنجر بتواطؤ من زوجته ثم يرمي جثته في الشارع!

أمن بجاية يكشف تفاصيل صادمة حول قضية مقتل كهل في أوزلاڤن

الجاني اعترف بالجريمة وقال إنه فعل ذلك بسبب استيائه من إدمان الضحية على الخمر

تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بجاية من فك لغز جريمة قتل عمدي شهدتها مدينة أوزلاڤن، مؤخرا، وهي الجريمة التي راح ضحيتها المدعو «م.ك» البالغ من العمر 43 سنة.

تفاصيل القضية تعود إلى اكتشاف جثة الضحية مرمية بأحد أحياء مدينة أوزلاڤن غارقة بالدماء، ليتم فتح تحقيق في القضية من طرف الفرقة الجنائية لأمن الولاية.

وبعد تحريات معمقة، تم حصر دائرة المشتبه بهم في أفراد عائلة الضحية، حيث أسفرت عملية الاستغلال الجيد لتصريحات المشتبه فيهم خلال التحقيق معهم عن وجود تناقضات في إفادات بعضهم، لتقود الشكوك إلى توجيه أصابع الاتهام نحو شقيق الضحية.

وبعد توقيف هذا الأخير والتحقيق المعمق معه، اتضح بأنه الجاني وأنه قام بالجريمة بعد تذمره من تصرفات شقيقه السلبية وتناوله المفرط للخمر، حيث تبين أن الشقيق القاتل استعمل سكين مطبخ أثناء تنفيذ الجريمة، حيث راح يوجه له عدة طعنات على مستوى الصدر والرقبة، ليقوم بعدها بضربه بحجر على مستوى الوجه إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

وبتكثيف التحريات، تم استرجاع أداة الجريمة المستعملة في القتل، حيث جرى العثور عليها مرمية بإحدى المقابر المجاورة، وتم بعد ذلك إنجاز ملف جزائي ضد اثنين من المشتبه فيهما، حيث وجهت لهما تهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ضد المشتبه فيه الرئيسي وعدم التبليغ عن جناية مع العلم بوقوعها لزوجة القتيل.

ليتم تقديمهما للمثول أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حق المشتبه فيه الأول أمر بإيداعه الحبس، في حين وضعت زوجة القتيل تحت الرقابة القضائية.