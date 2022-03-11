يوتوب يعلن حظر جميع القنوات الإعلامية الروسية

أعلنت إدارة موقع “يوتوب” الشهير لبث الفيديوهات على الإنترنت، اليوم الجمعة، أنها ستحظر قنوات الإعلامية الروسية في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، فإن شركة “يوتوب” (YouTube)، ستحظر على الفور القنوات الإعلامية الروسية التي تمولها الدولة.

وكانت شركة يوتوب قد أوقفت في وقت سابث عددا من القنوات الإعلامية الروسية ومنعها من تحقيق الإيرادات على خدمة الفيديو، وذلك في إطار العقوبات الاقتصادية التى تشنها شركات التكنولوجيا على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، حظر جميع واردات الغاز والنفط الروسية.

وجاء القرار بعد تصويت مجلس النواب الأمريكي، اليوم، على قانون يشرع حظر استيراد الطاقة من روسيا، وكذلك مع تواصل العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية لليوم 13 على التوالي، منذ بدايتها في 24 فيفري المنصرم.