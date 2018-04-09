“يوتيوب” يتجسس على الأطفال الصغار !

كشفت وسائل إعلام بريطانية، الإثنين، أنّ 23 منظمة حقوقية مدافعة عن حقوق الأطفال رفعت شكوى إلى الحكومة الأمريكية ضد موقع “يوتيوب” التابع لـ “غوغل”.

وحسبما أفادت به صحيفة “غارديان” البريطانية، فإنّ المنظمة تقدم بهذه الشكوى بعدما تبين أن موقع “يوتيوب” يجمع معلومات الأطفال من دون السن 13 عاما بطرق غير قانونية.

حيث تجمع أرقام هواتفهم وأنواع الأجهزة التي يستعملونها للولوج إلى الموقع بطرق غير شرعية لا يسمح بها القانون.

وأبعد من ذلك، رغم أنّ غوغل يقول أنّ يوتيوب مخصّص لأطفال تتجاوز أعمارهم سن 13 سنة، إلاّ أنّه يسمح لهم باستخدامه.

الأمر الذي دفع 23 منظمة حقوقية إلى رفع شكوى إلى الحكومة الأمريكية تطالبهم فيها بالتحقيق من الأمر وتوقيع عقوبة على “غوغل” لخرقها القوانين الأمريكية.