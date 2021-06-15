يورو 2020.. مباراة نارية بين الديكة الفرنسية والماكينات الألمانية !

تتجه الأنظار سهرة اليوم الأربعاء إلى ملعب “الأليانز أرينا”، أين سيواجه المنتخب الفرنسي نظيره الألماني في أولى مباريات المجموعة السادسة التي تضم أيضا “البرتغال” و”المجر” بداية من 20:00 بتوقيت الجزائر.

المنتخب الفرنسي بقيادة العائد “كريم بن زيمة” يريد تحقيق الثنائية العالمية، بعد فوزه بـ “المونديال” لكن الطريق لن يكون سهلا في ظل تواجد العديد من المنتخبات المتألقة، كما أن البداية ستكون صعبة أمام “المانشافت” في مباراة لا تقبل القسمة على إثنين.

في حين المنتخب الألماني بقيادة “توني كروس” يريد تحقيق انطلاقة مثالية والثأر رياضيا من المنتخب الفرنسي الذي أزاحه من نصف نهائي “يورو 2016″، وكل اللاعبين الألمان عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية تسمح لهم بأخذ الأسبقية في صراع التأهل للدور المقبل في مجموعة تضم حامل اللقب “البرتغال” و “المجر”.

التشكيلة المحتملة:

منتخب فرنسا: (4-3-3)

لوريس، بافارد، فاران، كيبمبي، لوكاس هيرنانديز، بوغبا، كانتي، رابيو، غريزمان، مبابي، بن زيمة.

منتخب ألمانيا: (3-4-3)

نوير، روديغر، غينتر، هوميلس، كيميتش، غوندغان، كروس، غوزنس، هافارتز، مولر، غانابري.