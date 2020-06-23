يوسفي: في حياتي لم أبدد أموال الدولة.. ولم أكن راض على سياسة تركيب السيارات

نفى وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي تهم الفساد وتبديد المال العام التي وجهها له قاضي الجلسة خلال محاكمة رجل الأعمال علي حداد.

وقال يوسفي “أنا في حياتي لم أبدد المال العام أنا أعرف جيدا قيمة العملة الصعبة وأن جلبها لخزينة الدولة صعب جدا علما أنني كنت وزيرا سابقا للطاقة، حياتي كاملة وأنا أدافع على خزينة الدولة”

وأضاف يوسفي ” اقترحنا دفاتر الشروط فيما يخص الأجهزة الالكترونية ولم آت للصناعة لكي أبدد الأموال و لما رأيت التهم مرضت حياتي كاملة وأنا أدافع على الخزينة العمومية.

وواصل يوسفي دفاعه عن نفسه قائلا “يوسفي لما نتفكر سياسة السيارات أعطيت تعليمات التعليمات تنافسية و انا لم اكن راضي على عملية تركيب السيارات