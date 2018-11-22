يوسفي: لازمنا 20 سنة لصناعة السيّارات وانخفاض الأسعار ليس في عام أو إثنين

أكد وزير الصناعة، يوسف يوسفي، أنّ أسعار السيارات لا تنخفض في عام أو عامين.

وأوضح يوسف يوسفي، أن صناعة السيارات تتطلب 20 سنة، قائلا “لا يمكن استيراد السيارات لـ50 سنة أخرى، فالأولوية هو بعث شبكة المناولة، والمناولة تحتاج لنوعية وجودة عالية”.

وأضاف الوزير، أنه تم وضع معايير محددة لمنح العقار الموجه للاستثمار، تتمحور في نوع الاستثمار وعدد مناصب الشغل وقيمة الاستثمار.

وأشار يوسفي، إلى أن مصالحه نشرت أسعار السيارات المركبة محليّا عند خروجها من المصنع لإعطاء مزيد من الشفافية.

وقال الوزير، أن هدف القطاع بمراقبة المصانع هو الوصول إلى إقامة صناعة للسيارات وشبكة للمناولة، وذلك لأحداث التنافسية بين المصانع خاصة فيما يتعلق بالأسعار.