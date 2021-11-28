يوسفي.. لا أعرف طحكوت وكنا نطمح لإغراق السوق بسيارات عالمية

انكر وزير الصناعة الأسبق، يوسف يوسفي اليوم الأحد، أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، كل التهم المنسوبة اليه جملة وتفصيلا. فيما يتعلق بجنحتي إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة.

كما صرح المتهم يوسفي أنه لم يعرف قبلا محي الدين طحكوت، وعرفه لاول مرة في الحبس، وسبق له وأن تقدم بطلب ولم يستقبله. وخلال زيارة سفير اليابان أجلت اللقاء، وكان من ضمن الوفد محي الدين طحكوت.

وقال يوسفي أنه لما كان في السجن، أنه منحت له الموافقة من طرف مجلس الاستثمار في 2010. وفي تلك الفترة لم يكن فيها وزيرا، على غرار الموافقة التي منحها له ” لاندي” في 2017.

وبرده على القاضي بخصوص منحه المساعدة لإستفادته من قطعة أرضية، قال يوسفي انه كان بأوت 2017، على رأس الوزارة خلفا لمحجوب بدة. عملت مصالحه على دراسة الملفات، وتطلب الأمر وفرة مركبات حديثة، بمعايير موضوعية شفافة منها الجودة وتنافسية، وقابلة للتصدير. وهي المعايير التي أدرجت في دفتر الشروط وتم العمل والحرص على توفيرها لتطبيقه، وبسبب الاعتماد اختلف مع الوزير الاول. لرفضه هذه النقطة، فتم إدراج دفتر الشروط في 2018.

كما قال يوسفي ان المقررات المقبولة هي التي كان يستقبلها بمكتبه بإستثناء المرفوضة. أو التي بها تحفظات لم يطلع عليها بصفته ليس هو من يقرر فيها.

وفيما يخص ممتلكاته، فقد انكر المتهم يوسفي حصوله على اي امتياز، ولم يقم بعقد اتفافية او توقيع اتفاقية مع الشركات التابعة لمحي الدين طحكوت. على غرار حيازته عقارات او اموال، بدليل أن حساباته لم يعثر فيها على سنتيم.

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