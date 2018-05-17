يوسفي: وحدة الحديد بمركب طوسيالي ستصل إلى إنتاج 6 مليون طن سنويا

أكّد وزير الصناعة يوسف يوسفي أن الوحدة الجديدة للحديد التابعة بمركب طوسيالي يعتبر أكبر مصنع على مستوى قارة إفريقيا.

حيث ستصل طاقة إنتاجه إلى 6 مليون طن سنويا، وهو ما يعد حجم إنتاج عالمي في إنتاج الحديد والصلب.

مضيفا أنّ هذه الوحدة المختصة في إنتاج الحديد المستعمل في البناء وفي صناعة السيارات والأجهزة الإلكترومنزلية.

حيث يوفر المادة الاولية في الصناعات الصناعات.

وأكّد الوزير أنّ المصنع يدخل في سياسة تعزيز الصناعة الجزائرية وتقويتها المتبناة من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

كما أنّ المصنع الجديد سينتقل إلى تصدير الحديد المستعمل في البناء. ويخلق نحو 4 آلاف منصب عمل 428 منهم عمال أتراك والبقية كلهم جزائريين.

وكشف وزير الصناعة عن تدشين بعد أشهر لأكبر مصنع للنسيج لتقوية الصناعة الجزائرية في المجال.