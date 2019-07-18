يوسفي و15 اطارا بوزارة الصناعة يمثلون أمام محكمة سيدي أمحمد 

تّم، اليوم الخميس، تقديم 15 شخصا، أمام وكيل الجمهورية، لدى محكمة سيدي أمحمد، من بينهم إطارات بوزارة الصناعة والوزير الأسبق يوسف يوسفي وابن الوزير الأول الأسبق سلال ورجل الأعمال حداد علي وصاحب مجمع معزوز.

وحسب المعلومات المتوفرة، يتعلق الأمر بالمدعو “ع.م” رئيس الدراسات والتكنولوجيات بوزارة الصناعة، و”ع، م” مدير عام سابق لتطوير الصناعة والتكنولوجيا بوزارة الصناعة ومكلف بالدراسات بديوان الوزير السابق “ب.ع”.

كما تقديم أمام وكيل الجمهورية الوزير السابق “يوسف يوسفي” و”أ.م”Kو”ت.أ”مكلف بالدراسات والتخليص بالديوان بوزارة الصناعة

إضافة إلى المدعوة “م.ح” مديرة عامة بالمؤسسة الصغيرة بوزارة الصناعة ، والمدعو”م.أ”، ورجل الأعمال “عرباوي حسان” متعهد اقتصادي” كيا”

و”علي حداد” رجل الأعمال و “ح. س”،

كما تم تقديم نجل الوزير الأسبق عبد المالك سلال “س.ف”، والمدعوة “ب.ن”

إضافة إلى رجل الأعمال “بايري محمد” وابنه “ب. ج” و”ب.ن”.

وقد وجهت للمعنيين، مبدئيا، تهم إساءة استغلال الوظيفة وتحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ، بهدف الحصول على مزية غير مستحقة تحويل ممتلكات او نقلها بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع وغيرها من التهم.