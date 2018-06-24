يوسف يوسفي نسهر على أن يكون سعر السيارات المركبة محليا أقل من المستوردة

تسهر وزارة الصناعة والمناجم على جعل طابع الشفافية في أسعارالسيارات المركبة بالجزائر الذي تضمنه دفتر الأعباء المتعلق بهذه الصناعة محترما.

وأكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، اليوم الأحد أن أحد البنود التي تضمنها دفتر الأعباء المتعلقة بهذه الصناعة ينص على:

أن لايكون سعر السيارات لدى خروجها من مصانع التركيب أغلى من سعر السيارات المستوردة.

وهذه المادة تسهر وزارة الصناعة على إحترامها بشكل كبير.

كما شجع الوزير المصنعين أن يلتزموا بهذه الشفافية بطريقة تمكن المواطن الجزائري من الاستفادة من كلفة قابلة للمقارنة بأسعار السيارات.

حيث يتم إستيرادها مع معدل إدماج يرتفع بشكل متزايد مثلما ينص عليه دفتر الأعباء.

أما فيما يخص معدل الإدماج في هذه الصناعة قال يوسفي بأنه “يوجد دفتر أعباء يتعين احترامه وسنعمل على احترامه”.

وللإشارة فإن يوسف يوسفي يقوم بزيارة عمل وتفقد قادته لولاية قسنطينة من أجل الوقوف على أهم المشاريع بالولاية.