يوغرطة حمرون يودّع ميادين كرة القدم

أعلن اللاعب الجزائري، يوغرطة حمرون، أمس الثلاثاء، عن وضع حد لمغامرته في عالم كرة القدم، بعد مسيرة استمرت لـ 16 سنة، لعب خلالها في 6 بطولات مختلفة.

وكتب لاعب شبيبة القبائل السابق، في منشور على حسابه الشخصي، عبر موقع “أنستغرام”: “مشوار 16 سنة قد انتهى أنا جد ممتن، الحمد لله”.

وواصل صاحب الـ 35 عاما: “بكل تواضع.. أشكر كل من ساعدني بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق ما وصلت إليه. أراكم في الفصل القادم إن شاء الله”.

للإشارة فإن مسيرة حمرون، الذي حمل ألوان المنتخب الوطني الأولمبي، انطلقت من نادي غانغون الفرنسي، الذي غادره صيف 2011. في أول تجربة احترافية من بوابة نادي تشيرنوموريتس بورغاس، البلغاري.

وخاض بعدها يوغرطة حمرون، عدة تجارب بين الدوري القطري أين لعب لصالح أندية السد والمرخية والخور والخريطيات، وقطر.

كما كانت له تجارب مختلفة في تركيا، بألوان كل من نادي كارابوك سبور، ما بين 2011 و2014، ونادي إيرزوروم سبور، 2018 و2020 ونادي سامسون سبور ما بين 2020-2021.

إلى جانب أخرى في الدوري الروماني. من بوابة نادي اوتسيلول غالاتس، موسم 2014-2015. ونادي ستيوا بوخارست، في الموسم الموالي.

بالإضافة إلى تجربة أولى مع شبيبة القبائل موسم 2014-2015. وأخرى في الموسم المنقضي 2023-2024.

وخلال مسيرته التي استمرت لـ 16 سنة كاملة، شارك يوغرطة حمرون، في 271 مباراة. رفقة 14 ناديا مختلفا، سجل خلالها 64 هدفا، وقدّم 13 تمريرة حاسمة.