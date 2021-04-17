يومان راحة و40 من المئة منحة مردودية لعمّال البريد

إدارة “بريد الجزائر” تعلن عن نتائج لقائها بإطارات المؤسسة وممثلين عن اللجنة الانتخابية للنقابة

أعلنت الإدارة العامة لـمؤسسة “بريد الجزائر”، عن مخرجات الاجتماع الذي جمع المديرة العامة لـ”بريد الجزائر” وإطارات من المؤسسة، وممثلين عن اللجنة الانتخابية للنقابة.

وحسب ما جاء في بيان المديرية العامة لـ”بريد الجزائر”، فإنه في أعقاب الاجتماع الذي عُقد أمس، برئاسة المديرة العامة وإطارات المؤسسة وأعضاء اللجنة الانتخابية للنقابة، تقرر اتخاذ عدة قرارات مهمة تتعلق بالمطالب التي رفعها عمال “بريد الجزائر”.

وأوضح بيان إدارة “بريد الجزائر”، أنه تقرر تفعيل نظام تقييم منحة المردودية الفردية والجماعية وبداية صبّها انطلاقا من شهر جويلية القادم، بنسبة أقصاها 40 من المئة، على أن تكون موزعة كما يلي، 25 من المئة من الأجر القاعدي بالنسبة لمنحة المردودية الفردية وفقا للتقييم الفردي، و15 من المئة من الأجر القاعدي بالنسبة لمنحة المردودية الجماعية وفقا لنتائج المجهود الجماعي.

كما تقرر في أعقاب الاجتماع، تمكين كل عامل من يومين راحة خلال الأسبوع، وبدء العمل بذلك فور نهاية شهر رمضان، وفق برنامج مناسب يضمن استمرارية الخدمة البريدية.

وتقرر أيضا تسوية وضعية كل العمال الذين يشغلون مناصب غير تلك المحددة في مقررات تعيينهم، وذلك قبل تاريخ 31 ماي المقبل.

وجرى الاتفاق على أن يتم العمل على توضيح كيفية تطبيق المادة 104 من النظام الداخلي للمؤسسة المتعلقة بحالات التوقيف التحفظي، بما يضمن حماية العامل من التوقيف التعسفي، مع الالتزام بدراسة جميع الحالات المطروحة في أجل لا يتعدى 3 أشهر.

وحسب بيان إدارة “بريد الجزائر”، فإن هذه الإجراءات تضاف إلى المنحة التحفيزية التي تم صبّ جزء منها مطلع شهر رمضان، على أن يتم صبّ الجزء المتبقي بعد مصادقة مجلس إدارة المؤسسة على الحصيلة السنوية لعام 2020.