يوم الأحد غرة رمضان في هذه البلدان

أعلنت معظم البلدان العربية، مساء أمس الجمعة، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، وأن اليوم السبت هو أول أيام الشهر الفضيل.

ويتعلق الأمر بكل من الجزائر وتونس، وليبيا، والسعودية وقطر والإمارات وسلطنة عمان والبحرين والكويت ومصر وسوريا وفلسطين واليمن والسودان والصومال.

في حين أطلت بعض الدول لتعلن أن السبت هو المكمل لشهر شوال ليكون الأحد 2 مارس غرة رمضان.

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، أن غرة شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، ستكون يوم الأحد 2 مارس 2025.

كما أعلنت سلطنة بروناي عدم ثبوت رؤية الهلال، ليكون بذلك يوم الأحد 2 مارس غرة شهر رمضان.

وعلى خطى بروناي، سارت ماليزيا واليابان والهند، وإيران، وباكستان، وغانا، وماليزيا.