أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية، اليوم الأربعاء في بيان لها، أنّ يوم الإثنين الفاتح جانفي 2018 سيكون عطلة مدفوعة الأجر.

وهذا لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، الهيئات والدواوين العمومية والخاصّة.

مهما كان قانونها الأساسي بما في ذلك المستخدمون باليوم أو

بالساعة.

وأضاف ذات المصدر أنّه “يتعين على المؤسّسات والإدارات العمومية

والهيئات والدواوين المذكورة اتخاذ التدابير اللازمة.

لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب.

وذكر البيان أنّ هذه العطلة تأتي “بمناسبة السنة الميلادية الجديدة .

طبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 المعدل والمتمم المتضمن قائمة الأعياد القانونية.