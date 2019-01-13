يوم دراسي للتكفل بالأشخاص دون مأوى نهاية الشهر

كشفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس، عن تنظيم يوم دراسي حول التكفل بالأشخاص دون مأوى، نهاية الشهر الجاري.

وأضافت بن حبيلس في اتصال مع قناة النهار، أنه سيتم تنظيم هذا اليوم الدراسي بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ووزارة التضامن الوطني.

كما سيشهد هذا اللقاء مشاركة ممثلي مختلف مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.

إضافة إلى مختلف الوزارات من الصحة، و الداخلية، والأمن الوطني.

واعتبرت بن حبليس أنّ ظاهرة الأشخاص بدون مأوى تعتبر بشكل أساسي ذات طابع أخلاقي و ثقافي وديني.

مضيفة أنه استئصال هذه الظاهرة يتطلب تضافر جهود الجميع وتعميم ثقافة التكافل والتضامن .