يوم 5 جويلية عطلة مدفوعة الأجر

أعلنت للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أن يوم الجمعة 5 جويلية المصادف لعيد الإستقلال، سيكون عطلة مدفوعة الأجر.

وجاء في بيان لذات الهيئة، أنه و”بمناسبة عيد الاستقلال، فإن يوم الجمعة 5 يوليو 2024 يعتبر عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية. والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات. مهما كان قانونها الأساسي, بما في ذلك المستخدمون باليوم أو الساعة”.

وأضاف البيان أنه “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.