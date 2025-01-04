يونغ أفريكانز يفوز ويضغط على المولودية

حقق فريق يونغ أفريكانز التنزاني، مساء اليوم السبت، انتصارا ثمينا، على أرضه وأمام جمهوره، على حساب تي بي مازيمبي الكونغولي، برسم الجولة الـ 4 من مجموعات “الشامبينز ليغ”.

وبالرغم من تقدم الفريق الكونغولي، بهدف من ضربة جزاء سجلها الحارس اليو بادارا فاتي، في الدقيقة 16، غير أن التنزانيين عدلوا النتيجة في الدقيقة 33. قبل أن يسجلوا ثنائية في الدقيقتين 56 و60.

وهي النتيجة التي تزيد من حدة الضغط على ممثل الجزائر، المولودية، التي ستلاقي غدا لحساب ذات الجولة، الهلال السوداني. صاحب الـ 9 نقاط في الصدارة.

وبعد فوز يونغ أفريكانز، ارتقى الأخير، إلى وصافة المجموعة الأولى مناصفة مع المولودية (تنقصها مباراة) بـ 4 نقاط لكل منهما، مقابل نقطتين لتي بي مازيمبي.

وعليه فإن كل المعطيات تشير إلى أن لقاء الجولة الـ 6 والأخيرة بتنزانيا، بين المولودية ويونغ أفريكانز. سيكون بطابع نهائي للتأهل إلى ربع النهائي.

وقبل ذلك، يستقبل العميد في الجولة الـ 5 تي بي مازيمبي الكونغولي، بينما يحل يونغ أفريكانز ضيفا على الهلال السوداني.