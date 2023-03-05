يُشعل “فيميجان” في الملاعب للسطو على هواتف المناصرين

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و200 الف دج مع الايداع. في حق المتهم الموقوف “و.ع”، عشريني، عم تهمة السرقة التي طالعت شاب مناصر لمولودية الحراش. خلال المقابلة الكروية التي جمعت الفريق بخصمه جمعية الخروب .

وتبين أن المتهم مثل للمحاكمة في أعقاب توقيفه من طرف مصالح الأمن بالمحمدية. لتعرض شاب مناصر 18 سنة، لسرقة هاتفه النقال من نوع ” أيفون” تقدر قيمته المالية إجمالا ب12 مليون سنتيم.

وتمت السرقة، بعدما قام المناصرين باشعال الألعاب النارية والشماريخ في الملعب البلدي ” لافيجري”، بعد نهاية المباراة. أين عمّ الدخان الكثيف بين زوايا الملعب وبين أوساط المناصرين، وخلالها استغل المتهم الفرصة ومدّ يده الى جيب الضحية الذي كان يجلس في الصف الأمامي.

وتم توقيف المتهم لحظة خروجه من الملعب، بعد تسليمه الهاتف لشركائه الذين تبادلوا الهاتف المسروق فيما بينهم، بغرض اخفائه.

وحاول المتهم خلال مواجهته بالوقائع المنسوبة اليه، التملص من المسؤولية الجزائية، بانكاره تهمة السرقة، في حين اعترف بتواجده في الملعب ومشاهدته الضحية يجلس قبله أين شبت مناوشات كلامية بين المناصرين فحاول الاقتراب منهم لنهيهم، ناكرا أنه هو من سطا على الهاتف حينها.

من جهته الضحية تمسك بالتأسس كطرف مدني، وطالب بتعويض مالي جبرا بالضرر الذي لحق به.