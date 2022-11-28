مُفاجأة.. بن زيمة قد يعود للمُشاركة مع فرنسا في المونديال

فجرت الصحافة الفرنسية اليوم الإثنين مفاجأة بخصوص الحالة الصحية لنجم ريال مدريد الإسباني، كريم بن زيمة.

حيث كشف، راديو مونت كارلو، أن بنزيمة قد يعود مجددا لمنتخب فرنسا في مونديال قطر بعد تعافيه سريعا من إصابته بتمزق في عضلة الفخذ.

ومن المُقرر أن يُشارك أفضل لاعب في العالم بشكل طبيعي في تدريبات الريال منتصف الأسبوع المقبل.

ولا يزال إسم “بن زيمة” مدرجا في القائمة التي اختارها ديديه ديشان، ويمكنه استكمال المشوار مع الديوك في البطولة.