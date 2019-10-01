ڤايد صالح ….. الكلمة للشعب ..من أراد أن يقيس قيمته فليترشّح

أكّد الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

بأنه أسدى تعليمات إلى قادة النواحي والقوات ومختلف المصالح الأمنية للشروع فورا .

في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتأمين العملية الانتخابية عبر كافة التراب الوطني.

وقد تميز اليوم الثالث من زيارة الفريق أحمد ڤايد صالح،نائب وزيرالدفاع الوطني،رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى الناحية العسكرية الثانية.

بإشرافه على تنفيذ تمرين ثان وترؤسه لقاء توجيهيا بمقر قيادة الناحية.

فبعد إشرافه، أول أمس، على تنفيذ تمرين رمايات بالصواريخ انطلاقا من الغواصتين «الهڤار» و«الونشريس» ضد أهداف برية.

أشرف الفريق صباح أمس، على تنفيذ تمرين رمايات بالصواريخ على أهداف سطحية.

الفريق وبرفقة اللواء مفتاح صواب، قائد الناحية العسكرية الثانية واللواء محمد العربي حولي، قائد القوات البحرية.

تابع جميع مراحل تنفيذ هذا التمرين الذي كلل كسابقه بالنجاح التام.

وهو نجاح يبرز من خلال تحكم أطقم الغواصتين في جميع مراحل التنفيذ وإصابة الأهداف بدقة عالية.

بعدها وبرفقة اللواء مفتاح صواب قائد الناحية العسكرية الثانية، التقى الفريق بإطارات وأفراد الناحية .

بحضور ممثلي مختلف الأسلاك الأمنية، أين ألقى كلمة توجيهية بُثت إلى جميع الوحدات بإقليم الاختصاص.

عبر تقنية التخاطب المرئي عن بعد.

أكد فيها أنه أسدى تعليمات إلى قادة النواحي والقوات ومختلف المصالح الأمنية للشروع فورا في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية.

لتأمين العملية الانتخابية عبر كافة التراب الوطني.

«الانتخابات تشكل فرصة متجددة يبرهن خلالها الشعب الجزائري على أنه متمسك بمبادئه الوطنية الأصيلة»

وقال الفريق ڤايد صالح «أود أن أؤكد أنني أسديت تعليمات إلى قادة النواحي والقوات .

ومختلف المصالح الأمنية للشروع فورا في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتأمين العملية الانتخابية عبر كافة التراب الوطني .

حتى يتمكن شعبنا من أداء واجبه الانتخابي في ظروف يسودها الأمن والسكينة.

لأننا نرى أن تحقيق ذلك يستوجب بالضرورة تحقيق المطلب الأمني، فالأمن هو مبعث الأمل ومنبع الطمأنينة.

ولهذا السبب بالذات يأتي الاهتمام الشديد بالمقاربة الأمنية.

فالجزائر الآمنة والمستقرة والقادرة على حفظ سيادتها واستقلالها الوطني ووحدتها الترابية والشعبية.

بل والقادرة على صون مقومات شخصيتها وحمايتها، هي جزائر قابلة للتطور على أكثر من صعيد وقابلة للنهوض في كافة المجالات».

وتابع الفريق: «وعليه فإننا نعتبر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تكتسي أهمية قصوى.

والتي يتم التحضير الجدي لها ماديا ومعنويا باعتبارها مرحلة هامة من المراحل التي سيجتازها الشعب الجزائري بكل عزيمة وإصرار.

على درب تحقيق عزة الجزائر وتحقيق ازدهارها الاقتصادي ونهضتها الاجتماعية والثقافية.

كما أن هذه الانتخابات تشكل فرصة متجددة يبرهن خلالها الشعب الجزائري على أنه شعب متمسك بمبادئه الوطنية الأصيلة.

يعرف كلما واجهته التحديات كيف يؤدي واجبه الوطني، فالجزائر هي غاية الغايات».

«أطراف خارجية معادية تتربص بالجزائر وتحاول التدخل في شؤونها الداخلية بتواطؤ مفضوح مع العصابة في الداخل التي نحذرها من اللعب بالنار»

وبخصوص المحاولات اليائسة التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار الجزائر.

هذه المحاولات التي تقوم بها بعض الأطراف الأجنبية بتواطؤ مع العصابة في الداخل تتربص بالجزائر.

وتحاول التدخل في شؤونها الداخلية، أكد الفريق بأن الشعب الجزائري يرفض رفضا قاطعا أي تدخل أجنبي في شؤون بلاده الداخلية.

ولن يقبل أن تملى عليه أية دروس من أية جهة كانت، طالبا من هؤلاء المتطاولين على الجزائر أن يهتموا بشؤونهم وبمشاكل بلدانهم.

قائلا: «لقد سبق لي وأن أشرت في العديد من المناسبات إلى أن هناك أطرافا خارجية معادية تتربص بالجزائر.

وتحاول التدخل في شؤونها الداخلية، بتواطؤ مفضوح مع العصابة في الداخل التي نحذرها من اللعب بالنار.

وهي محاولات يائسة تهدف بالأساس إلى زعزعة استقرار وأمن الجزائر وشعبها الذي خاض ثورة تحريرية فريدة من نوعها.

استرجع بفضلها وبفضل تضحيات قوافل من الشهداء، حريته واستقلاله، وهو اليوم يتمع بكامل السيادة في وطنه.

ولقد تفطن هذا الشعب الأصيل والأبي منذ بداية الأزمة إلى هذه المناورات المشبوهة.

وعبر من خلال مسيراته السلمية التي شهد العالم برمته عن حضاريتها، عن رفضه القاطع لأي تدخل أجنبي في شؤون بلاده الداخلية.

وأنه لن يقبل أن تملى عليه أية دروس من أية جهة كانت، كونه سيد قراراته».

«ما يجري في الجزائر هو شأن داخلي يخص الجزائريين وحدهم.. ولهؤلاء المتطاولين على الجزائر أقول اهتموا بشؤونكم وبمشاكل بلدانكم»

وأضاف ڤايد صالح: «كما أنني أكدت شخصيا أكثر من مرة، بأن ما يجري في الجزائر هو شأن داخلي يخص الجزائريين وحدهم.

وأن الشعب الملتف حول جيشه سيعرف كيف يتصدى لمثل هذه المناورات التي سيكون مآلها الفشل، لاسيما.

وأنه ماضٍ في طريقه للخروج من الأزمة في أقرب وقت من خلال تنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وشفافة.

ستجرى إن شاء الله تعالى في موعدها المحدد في 12 ديسمبر القادم».

«وفي هذا الصدد بالذات، أنتهز هذه السانحة لأؤكد مجددا أن الجزائر بتاريخها العريق وبشعبها الحر ستظل دوما سيدة قراراتها.

وأن الشعب الجزائري الأبي بكافة أطيافه يرفض بصفة قطعية أي تدخل سافر في شؤون بلادنا من أية جهة كانت.

ولهؤلاء المتطاولين على الجزائر أقول اهتموا بشؤونكم وبمشاكل بلدانكم، فالجزائر ستعرف كيف تنتصر وتخرج من أزمتها قوية بشعبها وآمنة بجيشها».

و واجب الوطنيين المخلصين اليوم وفي طليعتهم الجيش أن لا يتركوا الجزائر عرضة لدسائس ومؤامرات شرذمة قليلة من الحاقدين عليها.

كما أكد الفريق أن واجب الوطنيين المخلصين اليوم وفي طليعتهم الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني.

هو أن لا يتركوا جزائر الملايين من الشهداء عرضة لدسائس ومؤامرات شرذمة قليلة من الحاقدين على الجزائر.

من خلال تخطيطهم لإفساد عرس الانتخابات الرئاسية.

«إن واجب الوطنيين المخلصين اليوم وفي طليعتهم الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني.

هو أن لا يتركوا جزائر الملايين من الشهداء عرضة لدسائس .

ومؤامرات شرذمة قليلة من الحاقدين على الجزائر من خلال تخطيطهم لإفساد عرس الانتخابات الرئاسية.

لقد نسي هؤلاء أن تصميم أحرار الوطن على المضي قدما نحو تحقيق الأهداف الوطنية النبيلة والسامية للشعب الجزائري.

هو تصميم لا يقبل المهاترات ولا الجدل الفارغ والعقيم، فالأمر يتعلق بالجزائر، أرض الملايين من الشهداء الذين منحوا أعز ما يملكون .

من أجل أن يعرف وطنهم معاني التحرر الحقيقي ومعاني الاستقلال الكامل، المتمثل في تمكين الإرادة الشعبية.

بمفهومها الحقيقي والصحيح من رسم معالم مستقبل الوطن بكل حرية وديمقراطية، وتجسيدا لهذه التطلعات الشعبية المشروعة.

فإننا لن نتردد لحظة واحدة في التصدي الصارم والرادع لهذه الشرذمة، وسنكون دوما مثلما أكدنا على ذلك أكثر من مرة.

حماة لهذه الإرادة الشعبية وأمناء على تجسيدها، من خلال التطبيق الدقيق والصارم للقوانين السارية المفعول.

فلن نترك المجال للعصابة وأذنابها لعرقلة هذا العرس الانتخابي الواعد والمفصلي في تاريخ الجزائر وسنجسد فعليا وميدانيا هذا الكلام على أرض الواقع».

«لن نترك العملاء ينهبون برفقة أسيادهم الخيرات الوطنية الزاخرة ولن نسمح لأي كان التلاعب بمصير البلاد ومستقبل الشعب الجزائري»

وأضاف قائلا: «فبلادنا بلاد الخير تحوز على إمكانيات وثروات معتبرة فوق الأرض وتحت الأرض.

فلن نترك العملاء ينهبون برفقة أسيادهم هذه الخيرات الوطنية الزاخرة ولن نترك أرض الشهداء يعيث فيها المفسدون فسادا.

ولن نسمح لأي كان التلاعب بمصير البلاد ومستقبل الشعب الجزائري».

وقد أشار الفريق إلى أنه أصبح اليوم واضحا للعيان أشد الوضوح.

بأن العصابة ومن يدور في فلكها ويأتمر بأوامرها، هم دخلاء وغرباء عن الشعب الجزائري.

«لقد أصبح اليوم واضحا للعيان أشد الوضوح، بأن هذه العصابة ومن يدور في فلكها ويأتمر بأوامرها.

هم دخلاء وغرباء عن الشعب الجزائري، فمن لا يخدم مصلحة الوطن بمفهومها الحقيقي.

هو دخيل وغريب عن الوطن بل ومعادٍ له، لأن هذه الشرذمة لا تملك حق التفكير، فالأطراف الخفية التي تقف وراءها .

هي التي تفكر لها وتأمرها بالتنفيذ، إننا لا نقول هذا الكلام من فراغ، بل لدينا معطيات تؤكد تورط هؤلاء العملاء.

وسنتخذ دون شك الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب باسم القانون ضد هذه الشرذمة، فلا تسامح.. أقول لا تسامح مع هذه الفئة القليلة.

التي تعودت على فرض إرادتها الظالمة على الأغلبية، لقد انتهى وإلى الأبد هذا العهد غير السوي.

فالكلمة الآن أصبحت للشعب الجزائري الذي سيعرف كيف يبني دولة القانون التي لا سيد فيها سوى القانون.

ومن يحاول عرقلة هذا المسار فقد ظلم نفسه، ولن يسمح أحرار الجزائر ابتداء من اليوم بأن يعبث أعداء الوطن بمصير الأمة.

لقد عانى الشعب الجزائري كثيرا أثناء العهد الاستعماري البغيض.

ولن يعود مهما كانت الظروف والأحوال إلى العيش مراحل أخرى من المعاناة.

تلكم هي التطلعات المشروعة التي سيسهر على تجسيدها ميدانيا رجال أوفياء وشرفاء ومخلصون لله والوطن.

يقولون ويفعلون ولا يراوغون، مثل بعض الذين يدعون الثقافة والمعرفة بالقانون لكنهم يتصرفون تصرفات منافية تماما للقانون ومجانبة تماما للصواب.

من خلال تصريحات مغرضة، لقد تناسوا بأن المعيار الوحيد للحكم على الأفعال والأقوال هو الشعب الجزائري.

فمن أراد أن يقيس قيمته الحقيقية فليتقدم إلى الشعب ويترشح، أما غير ذلك فسيبقى كلاما هراء وليس له قيمة أبدا».