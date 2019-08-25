ڤايد صالح يُشرف على تنفيذ تمرين رمايات بالصواريخ في وهران

شرع الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم، في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران.

وحسبما أفاد به بيان لوزارة الدّفاع الوطني، فإنّ الفريق سيشرف يوم غد على تنفيذ تمرين رمايات بالصواريخ ضد أهداف سطحية.

انطلاقا من الغواصتين اللتين تدعمت بهما قدرات القوات البحرية مؤخرا.

الفريق، وبعد مراسم الاستقبال ورفقة اللواء مفتاح صواب، قائد الناحية العسكرية الثانية، أكد أمام مجموعة من

إطارات الناحية على أن حضوره الشخصي لمثل هذه التمارين ينبع من حرصه الشديد على الاطلاع ميدانيا على

مدى تنفيذ البرامج السنوية المسطرة، وعلى مستوى الجاهزية العملياتية الذي بلغته وحدات الجيش الوطني

الشعبي، والذي يدعو فعلا للفخر والاعتزاز، مجددا التذكير بأن نجاح المسار التطويري للقوات المسلحة، هو ثمرة

مستحقة لسعي القيادة العليا المتواصل إلى انتهاج أسلوب الاستفادة العقلانية من كافة الوسائل البشرية والمادية والمنشآتية المتوفرة.

مع السعي الدائم أيضا إلى حسن توظيف كافة المعارف العلمية والتكنولوجية المكتسبة، هذا علاوة على ضرورة

اتسام كافة مكونات جيشنا بالطابع العملي والمهني المتكامل والمتوافق والمنسجم، يُضيف اليبان.