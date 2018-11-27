ڤيطوني: تجهيز 100 ألف سيارة سنويا صديقة للبيئة

أكد وزير الطاقة مصطفى ڤيطوني ، أن سوناطراك سطرت برنامج طموح على مستوى المواقع الصناعية لقطاع المحروقات لتغطية 80 بالمائة من حاجيات المواقع البترولية.

وقال الوزير، إن سوناطراك بإمكانها أن تكون رائدة، وإنجاز قدرات طاقة شمسية تقدّر بـ1300 ميغاواط.

وأضاف ڤيطوني ، أن بفضل هذه العمليات تركيب أكثر من 2000 ميغاواط سنة 2020.

وأشار الوزير، إلى أن لتلبية الطلب المتزايد على الوقود وتقديم تحسين الخدمة المقدمة للمستهلك، وضع القطاع خطة تنموية على المستوى البعيد تهدف إلى زيادة طاقة تخزين للمواد البترولية من 12 يوما لى 30 يوما.

وكذا رفع قدرات التكرير إلى 50 مليون طن سنويا، تسمح لتغطية كل الإحتياجات وتسويق الفائض.

ويتضمّن البرنامج، تنقية المواد المتوفرة بكثرة، وبأقل تلوثا في صورة الغاز الطبيعي المضغوط، وغاز البترول المسال.

ويهدف الإجراء إلى تقليص حصة الديازال، بتجهيز 100 ألف سيارة كل سنة، تعود للمنفعة على صحة المواطن والبيئة.